Pioli: “Maignan è stato il migliore in campo”. E Cabral continua a rammaricarsi per quel colpo di testa

Una battuta anche sul suo portiere, Maignan, decisivo su Cabral poco prima del gol di Leao, nella conferenza stampa di Pioli, tecnico del Milan: “Maignan è stato il migliore in campo, era l’unico giocatore non pressato. Il fatto di non prendere gol è la nostra dedizione ad essere attenti e a non mollare mai.

Dal punto di vista mentale la squadra sta crescendo tantissimo, soprattutto quando siamo così bravi a superare le difficoltà che gli avversari ci mettono di fronte. Pur giovani, stiamo migliorando su come soffrire nei momenti difficili e come superarli”.