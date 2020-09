Pioli preme ancora per Pezzella: Assalto rossonero durante gli ultimi giorni di mercato?

German Pezzella è il giocatore che Pioli ha indicato al Milan come partner perfetto per Alessio Romagnoli. L’argentino però ha una valutazione da oltre 15 milioni da parte della Fiorentina che, al momento, non ha fatto nessun passo verso il giocatore, senza cercare di rinnovare un contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto scrive TMW, negli ultimi giorni di mercato potrebbe esserci un assalto rossonero al difensore che, dopo qualche anno a Firenze, avrebbe la necessità di provare una nuova esperienza. Nelle scorse settimane il Valencia ha fatto un sondaggio, mentre per il Napoli poteva essere una proposta in caso di addio di Koulibaly.

