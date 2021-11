Pioli: “Primo tempo non doveva finire 2-0, abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina. Accoglienza di Firenze fa piacere ma perdere è brutto lo stesso”

Ritorno amaro per Stefano Pioli che parla così a Sky, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“Il primo tempo l’abbiamo giocato bene e non doveva finire 2-0, non siamo riusciti a trovare il gol mentre la Fiorentina ce li ha fatti. La prestazione non è mancata neanche nel secondo tempo ma è stata più di carattere, potevamo riprenderla fino alla fine. Poi è chiaro che se prendi 4 gol è molto più facile perderle le partite. Sono gli episodi che ci hanno punito, dovevamo segnare almeno un gol nel primo tempo, abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina. C’era spazio per riprenderla e non siamo stati così lucidi e attenti per portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo tenere a mente il dolore che stiamo provando ma sono ancora convinto di allenare una grande squadra.

Fa male sempre allo stesso modo. Poi per me è una partita particolare per tutto quello che voi sapete, che l’accoglienza non possa che farmi piacere sì, però perdere fa male e non è mai una bella cosa”.