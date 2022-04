Pioli risponde a Inzaghi e il Milan riconquista la vetta del campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 33esima giornata di Serie A è proseguita con la seconda partita del venerdì, che ha visto affrontarsi Milan e Genoa. A San Siro, ai rossoneri è bastato un gol per tempo per sbrigare la pratica Blessin e riprendersi il primo posto in classifica. Dopo 10′ ci ha pensato Leao a sbloccare la partita, mentre a 3′ dalla fine è arrivato il gol del definitivo 2-0 firmato da Junior Messias. Il Genoa resta al penultimo posto in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.