Pioli si lamenta dell’arbitraggio di Milan-Juventus: “Ci avevano spiegato che in quelle situazioni non è rigore”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il rigore assegnato alla Juventus nella semifinale di andata contro il Milan, ha avuto da ridire contro la direzione di gara: “Ricordo benissimo alla riunione con gli arbitri che avevamo parlato di un fallo in cui un giocatore prese la palla con la mano di spalle, era Cerri in Cagliari-Brescia, e Rizzoli disse che non era rigore, Calabria ha fatto uguale e non vedendo la palla non aveva il tempo di rimettere a posto le braccia, non mi sembra neanche che Ronaldo abbia colpito la palla così bene da farla arrivare in porta. Mi sento orgoglioso della squadra, un po’ meno di altre cose”.