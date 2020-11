Pioli sorride in vista della Fiorentina: “Leao potrebbe tornare, Ibrahimovic lavora per anticipare il recupero”

Il Milan è in emergenza attacco. Ibrahimovic infortunato, Rafael Leao ko e Pioli dovrà per forza scegliere l’ex Fiorentina Rebic. Durante il consueto spazio di Sky, Peppe di Stefano ha analizzato la situazione dei prossimi avversari viola: “Con Ibra dal punto di vista numerico il Milan perde Ibra ma non perde la vittoria. Sette partite senza Ibra, sei vittorie e un pari. Il Milan non ha mai perso e ha realizzato 16 gol in 7 partite. La batteria delle alternative c’è, ed è composta da Rebic, che quando ha giocato da prima punta ha sempre fatto bene. Gioca e può giocare Rafael Leao, ancora ko per un leggero infortunio, ma potrebbe tornare nei prossimi giorni. Ibra resta a Milanello e non torna in Svezia, e lavora per anticipare i tempi di recupero”.

0 0 vote Article Rating