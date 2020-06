Piove sul bagnato: Due assenze pesanti per la Fiorentina nella trasferta contro la Lazio

Un risultato deludente per una partita da cui non sapevamo in realtà cosa aspettarci: la Fiorentina è sembrata semplicemente… la solita. Incapace di concretizzare, anche in una giornata con tante occasioni e contro l’ultima in classifica. Come se non bastasse nel prossimo turno a Roma con la Lazio ci saranno anche due assenze pesanti: quella di Caceres, imperdonabile nella sua ingenuità oggi, e quella di Chiesa, squalificato dopo un giallo a dir poco esagerato da parte del sig. La Penna, della sezione di Roma.

