Piove sul bagnato in tutti i sensi: contro il Verona senza difesa e allenamento per una partita che rischia di essere già una finale

Quando si dice “piove sul bagnato”, nel vero senso della parola. Effettivamente l’unico allenamento buono della Fiorentina per preparare la partita più complicata e allo stesso tempo importante di questo terribile avvio di stagione ieri è stato interrotto da una burrasca di acqua e vento dopo 20 minuti.

Sulle pagine del Corriere Fiorentino di oggi evidenzia da questo episodio per descrivere l’avvio di stagione tormentato della squadra viola, che oggi contro il Verona si presenterà al ‘Franchi’ senza difesa e con le gambe stanche, la testa pesante e due brutte sconfitte sul groppone. E soprattutto quasi senza allenamento, visto che la rifinitura è andata a farsi benedire. Ma oggi la vittoria è importante come non mai per riprendere in mano un’annata che rischia di volare via prima ancora di cominciare, motivo per il quale contro il Verona rischia di essere davvero una finale.