Piove sul bagnato per Biraghi: problema all’adduttore e ora si aprono le porte per Barreca

Come se non bastassero la sconfitta e il momentaccio, ci sono anche i problemi fisici dei singoli: Cristiano Biraghi è uscito a un quarto d’ora dal termine e secondo quanto riportato da Radio Bruno, ha lamentato un fastidio muscolare all’adduttore. Con la sfida col Sassuolo in programma tra tre giorni è quasi certo che mercoledì tocchi a Barreca, se non altro entrato bene in partita nel finale di oggi.

