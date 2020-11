Piovono critiche su Iachini: “Non è all’altezza. La Fiorentina è arrendevole”

Nel day-after di Roma-Fiorentina piovono critiche sul tecnico viola, Beppe Iachini. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Nando Orsi, ex portiere e oggi opinionista, che si è espresso così a Radio Radio: “Ho visto una Fiorentina arrendevole in campo. Iachini non è all’altezza: come squadra, la Viola potrebbe fare molto di più. La Roma, invece, è una gran bella squadra che può dire la sua fino alla fine del campionato”.

