Piovono multe fino a 400 euro per i tifosi della Fiorentina senza mascherina al Franchi durante il match contro la Salernitana

Sono state notificate quarantaquattro multe dal personale della Questura di Firenze all’incontro tra Fiorentina e Salernitana al Franchi per l’inosservanza dell’uso della mascherina. I tifosi viola multati in Curva Fiesole sono stati in totale trentanove, mentre cinque quelli in Tribuna. I controlli sono stati fatti a campione all’ingresso e all’uscita della manifestazione sportiva, con la Polizia che ha controllato un totale di 814 Green Pass. Le multe notificate arrivano a 400 euro.

Inoltre la DIGOS sarebbe al lavoro per individuare attraverso le immagini video le decine di tifosi ospiti che non erano muniti di mascherina durante l’incontro.