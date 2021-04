Pirlo: “Abbiamo sbagliato completamente il primo tempo, poi siamo andati meglio nella ripresa. Ronaldo? Non ha giocato male”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Fiorentina: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo, poi nel secondo siamo andati meglio. Dopo l’infortunio di Danilo abbiamo provato a metterci a tre dietro con gli esterni più alti e Ramsey e Dybala tra le linee. Purtroppo non ha funzionato e quindi nella ripresa ho messo dentro Morata e Kulusevski“.

E poi ha aggiunto: “Ronaldo? Secondo me non ha fatto male, la gamba girava meglio di altre partite. Ha fallito alcune occasioni ma nel complesso non ha fatto male, l’errore è stato cercare troppo poco la profondità. Quanto a me, ritengo di non aver svolto il mio lavoro così bene come volevano tutti. Si può sempre migliorare, ma ad oggi non sono contento così come non è contenta la società”.