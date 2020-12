Pirlo: “Chiesa è stato catapultato dalla Fiorentina alla Juventus. Aveva troppo peso addosso, ora sta crescendo”

L’Allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato a Juventus Tv in vista della sfida di domani anche dell’ex Fiorentina Federico Chiesa: “Chiedo tante cose a Federico e le sta facendo bene, è un bravissimo ragazzo e un gran giocatore. Non è facile essere catapultato dalla Fiorentina alla Juventus con tutto le polemiche che ci sono state. È arrivato con tanto peso addosso,c’è voluto un po’ di tempo per adattarsi, piano piano sta crescendo, ha bisogno di trovare il gol per sbloccarsi mentalmente. Io gli chiedo di entrare in area, un esterno opposto come lui deve farlo”.

