Pirlo jr punzecchia la Juve: “Sbaglio o la squadra dell’anno scorso era molto meglio?”

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, non sono mancate comunque le critiche alla squadra di Massimiliano Allegri, accusata da molti tifosi bianconeri di proporre un gioco non all’altezza del blasone del club. Tra questi figura anche il figlio dell’allenatore dell’anno scorso, Andrea Pirlo, che su Twitter ha punzecchiato i supporter strisciati con un post che reca la domanda retorica: “Sta di fatto che la Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo?”.

Nicolò Pirlo si riferiva anche ai tanti tifosi che negli ultimi tempi lo avevano insultato per aver criticato l’esonero da parte della società di suo padre. In altre occasioni, infatti, il figlio dell’ex centrocampista juventino aveva espresso tutto il suo disaccordo per la scelta del club di Torino.