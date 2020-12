Pirlo: “Quando si entra con un approccio così poi si fanno brutte figure. Cuadrado rosso netto ma se ci davano il rigore…”

Il commento a Sky anche dell’allenatore della Juve, Andrea Pirlo: “Siamo entrati con un atteggiamento sbagliato, quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure come oggi. A parte gli episodi, abbiamo avuto un brutto atteggiamento, le partite prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze e invece non dovevamo permettercelo e quando fai così le partite diventano difficili. L’arbitraggio? Il rosso di Cuadrado era chiarissimo, poi ci sono stati altri episodi che non voglio commentare perché li vedete tutti. Eravamo riusciti a rimanere in partita, se poi a inizio secondo tempo fossero rimasti in dieci anche loro con un rigore a nostro favore, si sarebbe potuta mettere diversamente. Se sono preoccupato? No, stasera a parte un po’ di mollezza ma potevamo rimetterla in piedi”.

