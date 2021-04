Pirlo: “Ronaldo ha un problema muscolare”. Il portoghese in dubbio anche per la Fiorentina?

Una notizia a sorpresa e quasi un fulmine a ciel sereno quello lanciato da Andrea Pirlo, alla vigilia del match con l’Atalanta: “Cristiano Ronaldo ha un problema muscolare al flessore e domani non ci sarà”. Una notizia insolita dato che il portoghese non salta veramente mai una partita, a meno che non si tratti di turn over ragionato e prestabilito con lo staff tecnico. Una notizia che potrebbe interessare anche la Fiorentina, dato che tra una settimana la Juventus sarà di scena proprio a Firenze e non dover fronteggiare Ronaldo cambierebbe di non poco la sostanza.