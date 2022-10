Pistocchi analizza il primo posto della Fiorentina per possesso palla: “La Viola fa errori individuali imbarazzanti”

Sul proprio profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato la classifica del possesso palla in Serie A dopo 11 giornate, che vede la Fiorentina in testa a questa speciale graduatoria con il 60,50% medio per partita. Secondo il Napoli con 58,45%.

Alla domanda di alcuni utenti sul come possa influenzare tale dato sulla posizione in classifica della squadra viola, il giornalista è stato piuttosto chiaro: “La Fiorentina fa errori individuali imbarazzanti, sia davanti che dietro“.