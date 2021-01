Pistocchi avverte: occhio al mago Ballardini e al suo Genoa. Adesso la media punti del Grifone è salita vertiginosamente

Vittoria pesante del Genoa oggi pomeriggio in casa del Crotone. Da quando infatti Ballardini è subentrato a Maran, il Grifone ha cambiato decisamente rotta, macinando punti importanti che gli hanno permesso di risalire pian piano la classifica. Con i tre punti conquistati oggi sul campo di una diretta concorrente per non retrocedere, i rossoblù hanno raggiunto quota 21 punti in classifica, appena uno meno rispetto alla Fiorentina di Prandelli. A certificare la cura Ballardini ci ha pensato anche il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi, evidenziando come la media punti del Genoa sia gonfiata a dismisura da quando è subentrato l’ex tecnico del Palermo. Di seguito il tweet con i numeri del “mago” Ballardini.

Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli stessi raccolti dall’Inter. E il Genoa ha fatto +punti di Napoli Verona Fiorentina Sassuolo Benevento Torino Spezia Bologna Crotone Udinese Samp Cagliari Parma #mago pic.twitter.com/9afU29NOZo

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 31, 2021