Pistocchi contro Prandelli: “Iachini aveva fatto meglio. Commisso ricco ma…”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua sulla gestione tecnica della Fiorentina. In particolare ha voluto sottolineare quanto la media punti di Iachini fosse migliore rispetto a quella di Cesare Prandelli, lanciando una critica al presidente Rocco Commisso. Ecco il suo tweet pubblicato pochi minuti fa: “La Fiorentina di Iachini aveva fatto 8 punti in 7 partite, media di 1.14 a partita. Quella di Prandelli ha fatto 3 punti in 6 partite, per una media di 0.50 punti a partita. meno della metà, ma Rocco è ricco”.

La Fiorentina di Iachini aveva fatto 8 pt in 7 partite, media 1.14 a partita. Quella di Prandelli ha fatto 3 pt in 6 partite, media 0.50 a partita. Meno della metà, ma Rocco è ricco #giochicostosi pic.twitter.com/BVttUVluqC — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 19, 2020