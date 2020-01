Pistocchi: “Curioso di vedere la Fiorentina del futuro. Cutrone? Al Milan le cose migliori le ha fatte…”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato a Lady Radio: “Giudizio sul mercato italiano? L‘Inter si sta muovendo molto bene, mentre il Napoli è intervenuto sul centrocampo rimediando agli errori estivi. Per la Fiorentina si parla molto di Duncan e Meite: sono due buonissimi giocatori, che potrebbero rinforzare di molto la Viola. Quella di Iachini è una squadra con una buona qualità media. Si è liberata anche di qualche calciatore, tra cui Pedro che in Brasile aveva fatto molto bene. Cutrone è un giocatore interessante, sono curioso di vedere come giocherà la Fiorentina futuro. Con Vlahovic formano una buona coppia: uno mancino e più fisico, l’altro destro e più rapido. Cutrone è una prima punta che attacca la profondità: al Milan le cose migliori le ha fatte in coppia con Higuain, per questo lo vedo bene con il serbo. Dalbert? Per tipologia il terzino brasiliano è portato ad attaccare e ha quindi dei limiti in fase difensiva. Stesso discorso per Lirola, la cui qualità migliore è la spinta offensiva. Napoli? La situazione è semplice: è una squadra che ha una percentuale alta di possesso palla, ma ha subito tantissimi gol e altrettanti ne ha sbagliati. La problematica del Napoli è stata la poca attenzione a livello difensivo e il modo con cui i giocatori hanno approcciato la situazione con la proprietà. Non pensiamo di trovare una squadra in disarmo, qualcosa di diverso lo sta facendo. Non è una partita facile per la Fiorentina, in un campo storicamente ostico”.