Il giornalista Maurizio Pistocchi tramite Twitter, ha commentato così la decisione da parte della federcalcio di far giocare le partite a porte chiuse: “Dopo aver fatto giocare regolarmente le gare di sabato scorso, rinviato a data da destinarsi quelle che erano in programma ieri, oggi la FIGC decide che si giocheranno a porte chiuse 5 delle 10 gare in programma nel prossimo week-end. Decisioni ondivaghe che denotano incompetenza”.