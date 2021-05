Pistocchi: “Gattuso ha fatto esperienze importanti ma non sarebbe la mia prima scelta. Vlahovic? Difficile prendere anche 40 milioni perchè…”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così a Lady Radio: “Gattuso a differenza di Pirlo ha fatto esperienze importanti. Non sarebbe la mia prima scelta per la panchina viola però. Ci sono due allenatori che hanno fatto di più di ciò che ci si poteva aspettare, ovvero De Zerbi e Ballardini. Il tecnico del Sassuolo gioca un calcio di qualità, molto organizzato, anche se con qualche carenza in fase difensiva. De Zerbi ci ha fatto vedere cose molto importanti. Vlahovic? Ho sempre detto che era fortissimo. I grandi club non hanno molto a disposizione da spendere sul mercato. Il ragazzo ha grandissime qualità ed è un calciatore che avrà grandissime ambizioni. Sono del parere che i giovani vanno tenuti. Anche prendere 40-50 milioni sarebbe difficile, con la situazione attuale. E poi sarebbe difficile rimpiazzarlo con un attaccante da 20 gol”.