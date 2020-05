Pistocchi: “Il problema degli stadi è fondamentale, ma si continua a rinviare. Senza pubblico non è calcio”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Lady Radio parlando del calcio e della sua ripresa: “Quello che stiamo vedendo in Bundesliga non è calcio, se mancano gli spettatori è un altro sport e spettacolo. Senza il pubblico il calcio non esiste, è diventato lo sport di tutti perché è del popolo e basta un pallone per giocare dappertutto”.

E sugli orari: “Il problema degli orari è serio, ma i calciatori ai mondiali di USA ’94 non l’hanno mai sollevato questo, anche quando qualche direttore spiritoso chiedeva un gioco spettacolare. Hanno fatto bene a sollevare il problema”.

E sullo stadio: “Il problema degli impianti è fondamentale e, invece che metterlo come punto di partenza, si continua a rinviare”.