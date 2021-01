Pistocchi “infrange” il sogno ricorrente dei tifosi della Fiorentina: “Sarri deve tornare a Napoli”

Ogni volta che in casa Fiorentina si ripropone la questione “nuovo allenatore”, il suo nome torna di moda. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, sogno nel cassetto di molti che vedrebbero in lui il giusto nome per aprire davvero un nuovo ciclo.

Tuttavia non sono pochi quelli che ipotizzano per il tecnico un ritorno laddove è diventato grande, ossia sulla panchina del Napoli. Tra questi anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha così parlato a Radio Amore Campania: “Fossi in De Laurentiis prenderei la macchina e andrei a Firenze, mi siederei ad un tavolo e proporrei un contratto già firmato a Maurizio Sarri chiedendogli di tornare. Il grande errore di De Laurentiis è stato non avergli proposto un contratto in bianco, come fece Agnelli con Del Piero. Il valore aggiunto di quel Napoli era il gioco di Maurizio. Ma lui non ha voluto riconoscergli i grandi meriti”.

Vedremo dunque se Sarri tornerà in Italia e magari proprio al Napoli, anche se molto dipenderà dal rendimento di Gattuso nei prossimi mesi. Una cosa è certa: al momento di sostituire Prandelli, se non fosse ancora “preso”, il nome dell’ex tecnico dell’Empoli tornerebbe a popolare i sogni dei tifosi viola.