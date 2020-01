Pistocchi: “Non capisco le scelte di Pradè, se ho Vlahovic perché Cutrone?”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Lady Radio parlando di Fiorentina: “Mi aspetto una squadra che cerchi di giocare a calcio, perché ne ha possibilità e qualità. Quando sento dire che è scarsa, mi vien da ridere”

Ed ha aggiunto: “Ha tanti buoni giocatori, dal centrocampo all’attacco, ma ha dato l’impressione di essere modesta. Non capisco le scelte di Pradè, tipo quella di Iachini. È vero, ha un passato in viola ed è legato ai tifosi, ma basta pensare a quello che ha fatto all’Empoli”

E su Cutrone: “Se avessi uno come Vlahovic non avrei comprato Cutrone, è un buon giocatore, è una prima punta.

Cutrone ci sta come acquisto, ma se io gestisco Vlahovic, non so se gioco con due attaccanti. Io avrei preso un altro esterno bravo.

Bisogna sempre sapere cosa si vuole fare, quale idea di calcio si vuole dare”..