Pistocchi: “Oggi a Firenze si è visto la più brutta Juventus degli ultimi 10 anni”

Al termine della partita tra Fiorentina e Juventus, il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha espresso un suo personale commento sulla sfida, sottolineando la disastrosa prova della squadra di Massimiliano Allegri.

“A Firenze la più brutta #Juve degli ultimi 10 anni? 17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi completati in più per la Fiorentina. Cambiano gli uomini, ma il prodotto non cambia”.

Questo il tweet del collega: