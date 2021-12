Pistocchi: “Rosetti dice una cosa e in Italia succede il contrario. Così si danno espulsioni a caso come quella di Biraghi”

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi è tornato sull’episodio che ha portato all’espulsione di Cristiano Biraghi durante Fiorentina-Sassuolo e, più in generale, sulle decisioni arbitrali dell’ultimo periodo.

Questo il suo pensiero, espresso in un post su Twitter: “’I giocatori devono giocare a calcio, e non si può giocare a calcio con le braccia dietro la schiena’. Questo dice Rosetti, responsabile degli arbitri Uefa, ma nella Serie A gestita da Trentalange e Rocchi succede il contrario. Così si danno rigori ed espulsioni a caso come quella di Biraghi”.

Ecco il tweet di Pistocchi: