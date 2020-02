Più che un cambio modulo, serve cambiare atteggiamento!

Con l’assenza di Dalbert, che non sarà della partita al ‘Friuli’ contro l’Udinese, Beppe Iachini potrebbe cambiare la disposizione degli uomini in campo. Dal suo arrivo, il tecnico ex Empoli dal primo minuto ha varato solo ed esclusivamente il 3-5-2 di Montelliana memoria, per dar seguito all’equilibrio in campo. Igor potrebbe essere il sostituto naturale di Dalbert, con la Fiorentina che potrebbe passare alla difesa a 4. Ma per poter incidere maggiormente in zona offensiva forse, serve cambiare atteggiamento da parte degli interpreti in campo, sfruttando tutte le qualità che la rosa viola ha a disposizione.