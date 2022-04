“Più di una semplice partita”: così la Serie A presenta il ritorno al Maradona del grande ex del Napoli

Non sarà una partita come le altre. Non lo sarà mai. Il ritorno a Napoli di Josè Maria Callejon in maglia viola c’è già stato l’anno scorso (anche se sarebbe meglio non ricordare come andò a finire…), ma per lo spagnolo quella azzurra sarà sempre una parte importante del proprio cuore.

Così la Serie A attraverso un tweet ha deciso di omaggiare il n°77 della Fiorentina, che domenica tornerà in quella che, dopo Madrid, è stata la sua casa per tanti anni. Anche se l’esterno ha trovato pochissimo spazio da quando è a Firenze, Vincenzo Italiano crede ancora nelle sue qualità, tanto che nella prima parte di stagione lo aveva schierato diverse volte dal 1′. In ogni caso, sarà la partita del cuore per Callejon, che la Lega presenta così: