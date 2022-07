Più muscoli e meno tecnica: la strada intrapresa dalla Fiorentina in mediana è chiara

A centrocampo la Fiorentina ha fatto una scelta ben precisa, scegliendo di non riscattare Lucas Torreira e di sostituirlo con Rolando Mandragora. I due sono giocatori tra loro molto diversi: il primo è qualcosa di simile a Pizarro ed è un regista puro, mentre il secondo è un giocatore bravo sì nelle geometrie ma senza la stessa qualità dell’uruguaiano. A sua volta, il nuovo numero 38 viola è un calciatore che garantisce sicuramente di più in fase difensiva.

Per non parlare di Sofyan Amrabat, che infatti si esalta maggiormente nelle partite contro le grandi squadre. La strada intrapresa dalla Fiorentina, concordata con Vincenzo Italiano, è piuttosto evidente: irrobustire il centrocampo per potersi permettere di schierare un tridente pesante e di assoluta qualità come quello composto da Ikonè, Jovic e Gonzalez.