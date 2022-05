Piuttosto clamoroso: mentre la Serie A deve ancora chiudersi, ‘salta’ la prima panchina… della prossima stagione

Appena tornata in Serie A e già costretta a cercarsi una nuova guida tecnica: è la Cremonese che ha ricevuto proprio in queste ore la comunicazione dal suo tecnico Fabio Pecchia. “E’ una decisione difficile, ho dato tutto”, ha scritto in una lettera l’allenatore, protagonista con i grigiorossi che mancavano dalla Serie A da 26 anni. Con la Serie A 2021/22 che deve ancora chiudersi quindi, cambia già una panchina in vista della prossima. Per la Cremonese ovviamente c’è tutto il tempo per scegliere l’allenatore che la guiderà in massima serie ma l’addio di Pecchia è arrivato come un fulmine a ciel sereno.