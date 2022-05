Pizarro: “Fiorentina ha sopperito alla pedina che gli hanno tolto a gennaio e merita l’Europa. Torreira mi somiglia. Gonzalez? Voglio essere onesto…”

David Pizarro nella sua carriera di calciatore ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella della Roma. Il match di stasera ha dunque valenze importanti per lui: “Mi auguro che i viola tornino già quest’anno a fare le Coppe – ha detto al Corriere dello Sport-Stadio – se lo meritano, specie per come la squadra ha sopperito alla partenza della pedina che gli hanno tolto a gennaio”.

Il riferimento è a Vlahovic: “Se mi aspettavo questo epilogo? No, sia perché il ragazzo in estate aveva parlato di rinnovo sia perché credevo che sarebbe rimasto almeno fino al termine del campionato. Poi però la Fiorentina ha fatto le sue scelte”.

Un giocatore viola lo ha sorpreso per il rendimento che ha tenuto in campionato: “Torreira, senza dubbio. Per indole e caratteristiche ricorda un po’ me anche se ci tengo a dire che io sono un po’ più alto (ride, ndr). Lucas ha trovato l’habitat giusto in cui affermarsi dopo aver girato tanto. Gli auguro di rimanere a lungo a Firenze e di diventare uno dei leader”.

Quanto a Gonzalez: “Voglio essere onesto, per quanto visto in Nazionale lui può e deve dare molto di più. La sua stagione a Firenze non mi ha impressionato mentre invece con l’Argentina ha dato spesso prova di essere di un altro livello”.