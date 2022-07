Pjaca non trova casa: l’ex n°10 della Fiorentina è destinato a cambiare ancora casacca

Marko Pjaca è destinato a lasciare la Juventus. L’ex attaccante della Fiorentina, dopo essere rientrato alla base dal prestito al Torino, ha nel suo destino l’ennesimo trasferimento. Il suo futuro, comunque, potrebbe essere sempre in Serie A. Il campionato nel quale il talento dell’Europeo del 2016 sarebbe dovuto scoppiare, ma che a causa dei ripetuti infortuni non è mai esploso.

Come scrive Il Secolo XIX, infatti, nella giornata di ieri c’è stata una chiamata con la Sampdoria che vorrebbe prenderlo a zero, con il contributo dell’ingaggio da parte della Juve. Per renderlo possibile è però necessario che i bianconeri gli rinnovino il contratto, un’opzione che la società torinese starebbe valutando con difficoltà. Il gira e rigira di Pjaca quindi continua e dopo non aver trovato stabilità neanche al Torino potrebbe provare l’ennesimo rilancio in Liguria.