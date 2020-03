Poche occasioni create uguale pochi gol: l’equazione ovvia che fa la sfortuna della Fiorentina

Che la Fiorentina abbia difficoltà a rendersi pericolosa è ormai risaputo. E ieri contro l’Udinese, squadra che fa del catenaccio la sua arma migliore, ciò è emerso ancora di più. Poche idee, azioni prolungate, solo qualche fiammata ogni tanto da parte dei soliti noti. Ne deriva ovviamente che quelle rare volte in cui i viola arrivano in zona gol, c’è bisogno della massima concretezza. Quella che purtroppo spesso manca alla squadra di Iachini, esattamente come successo ieri. Prima un controllo imbarazzante di Duncan tutto solo in area, poi un contropiede in cui nessuno ha calciato in porta, nemmeno Badelj che si era ritrovato praticamente un rigore in movimento. Creare poco e monetizzare al massimo è una prerogativa solo delle grandi squadre, quelle con giocatori capaci di trasformare in oro la maggior parte dei palloni che toccano. E siccome la Fiorentina non ne possiede, di conseguenza c’è bisogno di creare di più, portare maggiore presenza nei pressi dell’area avversaria. Solo così Iachini può sperare di portare la sua squadra a segnare di più, e di conseguenza vincere le partite. Altrimenti, si resta a bocca asciutta come già successo tante volte. L’ultima, ieri alla Dacia Arena.