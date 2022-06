Poche presenze e una stagione finita in anticipo per Grillitsch: “Troppi infortuni, non ho mai trovato il ritmo giusto”

Ai canali ufficiali dell’Hoffenheim, l’obbiettivo della Fiorentina Florian Grillitsch ha parlato anche degli infortuni che lo hanno costretto a saltare diverse partite: “La cosa più importante per un giocatore è trovare ritmo durante la stagione. Sfortunatamente io non ci sono mai riuscito davvero, ho avuto diversi infortuni lievi e in più ho preso il covid due volte. E’ stata un’annata molto difficile per me, ho saltato troppe partite e allenamenti”.

Effettivamente non è stata una stagione semplice per Grillitsch, che ha giocato soltanto diciotto partite in Bundesliga di cui sedici da titolare e due da subentrato. Il suo campionato peraltro si è concluso a inizio aprile, dal momento che poi un infortunio muscolare lo ha costretto a stare fuori più di un mese. Le condizioni fisiche del giocatore saranno sicuramente un aspetto di cui la Fiorentina dovrà tener conto nella trattativa.