Pochi fronzoli, tanta concretezza: Castrovilli ha conquistato Italiano

Nell’ultimo mese la Fiorentina ha giocato sette partite tra campionato e Coppa Italia, e Gaetano Castrovilli è partito dal 1’ in tutte queste. Dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta in poi, il centrocampista pugliese non è mai uscito dall’undici titolare e ha mostrato delle prestazioni che fanno ben sperare.

Per il momento, il numero dieci viola ha messo da parte la strada della qualità ad ogni costo e ha scelto quella della sostanza. Che in campo si traduce con poco spazio per fronzoli e molta concretezza, soprattutto in fase di non possesso.

E per il momento questo basta ad Italiano, che non ha mai smesso di dargli fiducia. Nemmeno nei momenti difficili, come successo a Marassi alla quarta giornata di campionato. Tornare a fare bene con la Fiorentina, inoltre, potrebbe permettere a Castrovilli di rientrare in Nazionale. Lo spareggio per il Mondiale se lo guarderà da casa, ma il vero obiettivo del pugliese è un posto tra i convocati in Qatar.