Pogba spegne i sogni europei di Pioli. Milan fuori, Manchester United ai quarti di finale di EL

Finisce il sogno europeo del Milan. Dopo l’1 a 1 all’Old Trafford della gara d’andata, i rossoneri ospitano il Manchester United nella sfida che vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. A San Siro nel primo tempo i rossoneri giocano con coraggio, mettendo in difficoltà gli inglesi nella propria metà campo. Gli uomini di Pioli premono sull’acceleratore e sul finale di frazione sfiorano il vantaggio con Krunic, ma la conclusione del bosniaco si spegne a lato di poco. Nel secondo tempo l’ingresso di Pogba per gli inglesi dà vigore al centrocampo ospite, ed è proprio il francese ex Juventus a segnare il gol partita dello 0 a 1. Gol che vale la qualificazione per il Manchester United che passa il turno e vola ai quarti di finale.