Polemiche in Turchia per un gesto di Boateng al momento del cambio. Lui si giustifica: “Non era un atteggiamento irriverente contro il Besiktas”

La stagione calcistica è ripartita anche in Turchia, e allo stesso tempo si è azionata una polemica dei tifosi del Besiktas diretta all’attaccante in prestito dalla Fiorentina Kevin-Prince Boateng. Tutto questo è dovuto a un comportamento mostrato ieri dal giocatore, che ha lanciato a terra la sua maglia poco dopo la sostituzione nella a gara in corso. Per provare a placare le reazioni della tifoseria lo stesso Boateng ha pubblicato questo messaggio direttamente sul suo profilo Twitter: “Non avrei mai mancato di rispetto al Besiktas gettando a terra la maglia. Dopo aver lasciato il terreno di gioco ho provato a togliermi la maglia e lanciarla verso il nostro membro dello staff in panchina. Non ho nemmeno avuto un atteggiamento irriverente nei confronti di questa maglia e nei confronti del club. Mi dispiace se è stato percepito così all’esterno”.

