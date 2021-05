Polonia, i convocati di Paulo Sousa per gli Europei: la scelta su Dragowski

L’ex allenatore della Fiorentina e oggi ct della Polonia, Paulo Sousa, ha diramato l’elenco dei convocati per gli Europei, che prenderanno il via a giugno. Assente l’estremo difensore viola, Bartlomiej Dragowski: i tre portieri chiamati dal tecnico portoghese sono Fabianski, Skorupski (Bologna) e Szczesny (Juventus), con Majecki come riserva.

Gli altri ‘italiani’ convocati da Paulo Sousa sono Bereszynski (Sampdoria), Glik (Benevento), Linetty (Torino), Dawidowicz (Hellas Verona) e Zielinski (Napoli): presente anche l’ex Napoli Milik.