Polverosi: “E’ finita la storia del Franchi, non si farà e presto comincerà a cadere a pezzi e non a pezzetti. Firenze e la città del passato, non del futuro”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, tramite il quotidiano sportivo, ha commentato così le ultime notizie sulla vicenda STADIO: “E così è finita nel peggiore dei modi. E’ finita la storia del Franchi, non si farà e presto comincerà a cadere a pezzi e non a pezzetti come già ora sta accadendo. Il monumento verrà giù un gradino per volta, un pilone per volta. Raramente nel nostro cammino lavorativo ci è capitato di condividere lo stesso pensiero della Fiorentina, forse perché non si tratta di calcio ma di vita, non si tratta della squadra (non solo della squadra), ma della città. Per Firenze questa decisione è un fallimento. Commisso può tenersi i soldi in tasca, può fare un bello stadio a Long Island, ma non a Campo di Marte perché questa è la città del passato e non sarà mai la città del futuro. Qui si vive di ieri e non si vede il domani”.

