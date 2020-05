Polverosi: “Iachini dimostri che la Fiorentina è migliorata, altrimenti è giusto che Commisso…”

Alberto Polverosi, firma de Il Corriere dello Sport, è intervenuto a Lady Radio: “Il lavoro di Iachini era iniziato bene, con risultati incoraggianti e una ripresa abbastanza chiara ed evidente. Al ritorno in campo la Fiorentina sarà al completo e potrebbe essere a disposizione anche Kouame. Tutti i giocatori sono pronti e adesso deve far vedere che la squadra è migliorata. e ci riuscirà, è giusto che venga confermato: altrimenti, è giusto che la Fiorentina prenda in esame altre possibilità. Dodici partite son tante, è quasi un terzo di campionato. Se vogliamo fare una proiezione con quello visto in Bundesliga, la situazione non dovrebbe cambiare di tanto. Una delle squadre che patiranno la ripresa sarà la Lazio, che era in forma e aveva solo il campionato da giocare. Adesso, con la Coppa Italia all’inizio e la Champions League alla fine, la Juventus è favoritissima anche dai cinque cambi. Non possiamo paragonare il campionato pre-pandemia a quello post-pandemia, perché saranno completamente diversi”.

