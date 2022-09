Polverosi: “Italiano dà l’idea di un allenatore che non sa da che parte rifarsi per ripartire. Per una volta…”

Il giornalista Alberto Polverosi, tramite il Corriere dello Sport-Stadio, ha commentato così il momento viola: “Quando arrivano momenti come questi non si sa davvero che parte iniziare a Firenze. Si può andare in senso cronologico per dire che lo 0-3 di Istanbul è niente rispetto a quello che rappresenta e al modo con cui è maturato. Ci si può (anzi, si deve) soffermare sul commento di Italiano dopo la disfatta turca: “Mi dispiace, non so sinceramente come, dobbiamo cercare di rimediare a questa situazione che ci penalizza”. Sembra una resa, di sicuro dà l’idea di un allenatore che non sa da che parte rifarsi per ripartire.

Poi ha concluso: “Una volta tanto (o forse è proprio la prima volta) siamo d’accordo sulla rinuncia alla conferenza stampa del tecnico viola prima del Verona: prima della squadra tocca a lui riordinare le idee che, per sua stessa ammissione, ora sono confuse”.