Polverosi: “Kvaratskhelia mi ricorda Salah quando arrivò alla Fiorentina. Hanno sorpreso alla stessa maniera”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’exploit al Napoli di Kvicha Kvaratskhelia, paragonandolo all’arrivo in Italia di Mohamed Salah con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Kvaratskhelia non mi fa venire in mente nessun paragone. Per come sorprese il mondo e l’Europa, per impatto, ricorda Momo Salah. Arrivò alla Fiorentina come scarto del Chelsea e di lì è esploso. Salah come Kvara, hanno sorpreso entrambi alla stessa maniera. Già nelle amichevole estive, il georgiano sembrava essere un fenomeno. E lo ha confermato anche nelle partite vere, quelle grosse. Non possiamo confinare Kvaratskhelia nel ruolo di ala”.