Polverosi: “La Fiorentina ancora non riesce a reggere la soluzione con due terminali offensivi. Nel finale di stagione potrà essere valutato Kokorin”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è intervenuto così a Lady Radio: “Ribery-Vlahovic sono una bella coppia. Magari potrà fare un’ora di gioco Ribery e poi potremo vedere anche Kokorin. Due attaccanti? La Fiorentina ancora non riesce a reggere la soluzione con due terminali offensivi, con il serbo e Kouame. Il finale di stagione può essere interessante in prospettiva della prossima stagione. Mancano 14 partite e c’è tutto il tempo per valutare il grado di ambientamento di Kokorin.