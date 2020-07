Polverosi: “Non sfruttare le potenzialità di Ribery sarebbe un delitto. Allenatore? La Fiorentina deve prima chiarire gli obiettivi”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina ha fatto un po’ di più del minimo sindacale. La salvezza non è un traguardo prestigioso, però se pensiamo allo 0-0 dell’ultima giornata contro il Genoa questa salvezza con quattro giornate di anticipo può avere un senso. Da qui la Viola deve ripartire. L’estate scorsa è stato preso Ribery, che a Firenze ha dimostrato di essere un campione e ha dimostrato che la squadra non può prescindere da lui. Il francese è il faro e attorno a lui va assemblata una Fiorentina importante: non sfruttare le sue potenzialità sarebbe un delitto. Negli ultimi 40 anni non abbiamo mai avuto un giocatore come Ribery: non per bravura, ma per caratura del giocatore. I vari Baggio, Rui Costa e Batistuta sono diventati grandi nella Fiorentina. Per andare in Champions League bisogna costruire una squadra da Scudetto. Allenatore? Il livello del futuro tecnico deve essere determinato dai programmi della società. Per esempio, se la Juventus mandasse via Sarri, potrebbe essere il profilo giusto per la Viola. Ma per convincerlo, la società deve avere un progetto serio. Ma se agli allenatori di questo tipo dici di voler crescere piano piano, allora va bene Juric. Cento milioni per fare questo potrebbero non bastare: tocca a Commisso, dipende dalle sue ambizioni. Prendo Juric se voglio costruire nel tempo e con calma, prendo Spalletti se voglio arrivare in Champions League entro due stagioni”.

