Polverosi: “Per la prima volta in carriera, Vlahovic si trova in difficoltà. Se a gennaio rimane, cosa fa la Fiorentina?”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, nel corso dell’editoriale scritto per il Corriere dello Sport-Stadio.

Questo un estratto del suo pensiero: “Per la prima volta nella sua carriera Dusan Vlahovic si trova in difficoltà a Firenze e, per quanto visto lunedì sera a Venezia, anche nella Fiorentina. Da qui al mercato di gennaio ci sono 11 partite e la Fiorentina, come centravanti, non ha che il serbo (a meno che non ci sia la resurrezione di Kokorin). Che in questi tre mesi a Italiano e al mondo viola convenga recuperare il miglior Vlahovic è fin troppo ovvio. Se Dusan lasciasse Firenze a gennaio, la società potrebbe acquistare nello stesso periodo un suo sostituto. Ma se invece resta qui, cosa fa la Fiorentina, acquista uno come Pavoletti o Simeone o Lasagna e mette Vlahovic in panchina?”.

Continua così Polverosi: “Qualcuno sostiene che Commisso avrebbe fatto meglio a tacere, a far finta di niente, ma non siamo d’accordo: la chiarezza, alla fine, paga sempre e per una volta che la Fiorentina è stata chiara, non possiamo che condividere la scelta. Vlahovic deve giocare per chi ancora lo paga, per chi ancora gli è vicino, per chi va allo stadio pagando il biglietto, per sé stesso e perfino per il suo prossimo club, che lo seguirà in questo periodo con particolare attenzione”.