Polverosi: “Se Italiano vuole venire alla Fiorentina, perché non paga lui la clausola?”

La firma del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato delle tematiche di casa Fiorentina a Lady Radio. Queste le sue parole: “Mi chiedo una cosa: se Italiano ama così tanto la Fiorentina e vuole venire a Firenze, perché non paga lui la clausola? Per venire in riva all’Arno, straccerebbe un contratto firmato pochi giorni fa. Se ha dato l’ok ai dirigenti viola, allora la paghi lui e venga qui con uno stipendio ridotto nella prima stagione. Sembra un paradosso quello che dico, ma in realtà lo stato d’arte delle cose è questo.

Continua così Polverosi: “Più si va avanti e peggio sarà: non mi torna niente di quello che sta succedendo, a cominciare da Gattuso. Non ci dimentichiamo che qua devono ancora spiegarci quello che è successo, che è di una gravità assurda. Il giudizio di questa situazione non può che esser negativo, anche se dovesse arrivare Italiano: il tempo perso non si recupera.