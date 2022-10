Polverosi: “Sono contento che Milinkovic-Savic l’abbia preso la Lazio e non la Fiorentina, perché sennò non sarebbe rimasto otto anni in Serie A ma sarebbe già stato ceduto”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha lanciato una sorta di provocazione nel corso del suo intervento su Lady Radio: “Sono quasi contento che Milinkovic sia andato alla Lazio e non alla Fiorentina” ha detto.

Poi ha argomentato: “Questo per un motivo molto semplice, perché essendo un appassionato di calcio, un giocatore così lo voglio vedere in Serie A. Fosse venuto alla Fiorentina, state tranquilli che non sarebbe mai rimasto otto anni così come alla Lazio. Sarebbe già stato ceduto e l’avremmo trovato in un’altra squadra all’estero”.