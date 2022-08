Polverosi: “Sottil ha ventitré anni, perché non può giocare tre partite in una settimana all’inizio della stagione?”

Intervenuto a Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi si è soffermato sulle tematiche del momento in casa Fiorentina.

“La partita di Empoli mi lascia la speranza che sia un caso isolato come quello di Venezia nella passata stagione. Italiano ha cambiato nove giocatori, probabilmente troppi: non ho ricordi di una cosa simile in passato. Modificando così la formazione vuol dire che sei certo che la squadra risponda ai tuoi comandi, cosa che non si è verificata: la Fiorentina è andata in pappa subito e non si è trovata”.

Continua così Polverosi: “Giocavano per la prima volta Ikoné e Dodo, quella fascia è stata un disastro. Il francese sarà sicuramente un bel giocatore, ma io devo vedere la partita e lasciarlo in campo per così tanto mi è parso troppo. Sottil ha ventitré anni: come fa a non giocare tre partite di fila in una settimana a quell’età con la stagione appena iniziata?”.