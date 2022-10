Polverosi: “Un anno raccapricciante di Ikone, è un giocatore totalmente inutile”

La prestazione della Fiorentina contro l’Atalanta non è stata soddisfacente a detta di molti. Tra questi c’è anche il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, che è intervenuto su Lady Radio proprio per parlare di questo argomento: “I viola si meritano un cinque per quanto fatto a Bergamo” ha detto Polverosi.

Particolarmente duro il suo giudizio sull’attaccante esterno Ikone e non solo per quanto fatto vedere domenica scorsa: “Il francese è stato in campo 90 minuti contro l’Atalanta. E’ stato raccapricciante. Ma sta facendo una stagione intera, perché è arrivato praticamente un anno fa, in modo raccapricciante, è un giocatore totalmente inutile”.